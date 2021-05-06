Врач предупредил россиян о популярном медицинском мошенничестве

При этом, по его словам, существуют страховые представители, действующие в рамках системы ОМС. Одной из их задач является привлечение людей на профилактические осмотры в поликлиники, и они рассылают СМС-оповещения или обзванивают граждан.

В 2019 году сотрудники полиции задержали на Кубани трех подозреваемых в мошенничестве россиян, которые представлялись врачами и убеждали людей с варикозом лечиться подушками и матрацами. Преступники приглашали горожан на бесплатную диагностику сосудов и консультацию флеболога в медицинском центре. У большинства работников не было медицинского образования, а во время приема пациентов убеждали срочно пройти специальное лечение и купить матрацы, повязки и подушки с наполнителем из микросфер, в том числе в кредит.