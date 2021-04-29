Кот нашел опухоль у хозяйки раньше врачей

Американка, у которой обнаружили рак груди третьей стадии, уверена, что ее домашний питомец — кот Огги — нашел опухоль намного раньше врачей. Об этом сообщает Daily Mail.

35-летняя жительница города Сент-Пол, Миннесота, рассказала, что однажды ночью проснулась от острой боли и обнаружила шишку на левой груди. Врачи диагностировали у женщины рак третьей стадии. Кейт Кинг-Скриббинс (Kate King-Scribbins) уверена, что кот пытался предупредить ее об опасном заболевании намного раньше, чем появились симптомы.

«Огги всегда любил сидеть у меня на руках, но за несколько месяцев до обнаружения опухоли, он стал проситься на руки чаще, и прижиматься именно к левой груди», — поделилась воспоминаниями американка, некогда взявшая кота из приюта.

Огги продолжал вести себя так же во время курса химиотерапии, и только после удаления опухоли перестал прижиматься к месту, где было новообразование.

@mypinkgenes

Кинг-Скриббинс сказала, что понимает людей, которые отнесутся к ее истории скептически, однако уверена, что кот действительно пытался ее предупредить. «Если бы он мог говорить, я бы начала лечение на несколько месяцев раньше», — отметила американка.