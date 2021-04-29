Врач объяснила, какой пот указывает на проблемы со здоровьем

Холодный пот в большом количестве указывает на гипергидроз. Это говорит об активной стадии вирусной атаки на организм.

Врач отметила, что так или иначе высокая немотивированная потливость указывает на проблемы со здоровьем. С жалобами стоит обратиться к врачу-эндокринологу.