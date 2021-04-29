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Врач объяснила, какой пот указывает на проблемы со здоровьем

Стелла Шмель
3 часа назад
Пот бывает как горячий, так и холодный. Об особенностях этого физиологического процесса рассказала врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с телеканалом "Звезда".
Врач объяснила, какой пот указывает на проблемы со здоровьем
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Когда пот холодный, надо обязательно обратить внимание на легкие, потому что это может быть и воспалительный процесс, и обострение какого-то хронического. Надо сразу померить температуру и вызвать врача, если она есть. Это плохой показатель",
- пояснила она.
Холодный пот в большом количестве указывает на гипергидроз. Это говорит об активной стадии вирусной атаки на организм.
Врач отметила, что так или иначе высокая немотивированная потливость указывает на проблемы со здоровьем. С жалобами стоит обратиться к врачу-эндокринологу.
Ранее "Рамблер" писал, что назван наименее вредный алкоголь.
Новости,ТК "Звезда",
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