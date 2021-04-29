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Врач рассказала, как определить болезнь по цвету ногтей

News.ruиещё 7
26 минут назад
Изменение цвета и структуры ногтей может указывать на целый ряд заболеваний. Об этом сообщает сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача общей практики Кристину Бородулину.
Врач рассказала, как определить болезнь по цвету ногтей
Фото: News.ruNews.ru
Белый цвет или оттенок матового стекла часто являются показателями цирроза печени.
Синеватая часть ногтевой пластины свидетельствует о болезни Вильсона, приводящей к тяжёлым поражениям центральной нервной системы и внутренних органов.
Жёлтый окрас бывает при желтухе и нарушениях в лимфатической системе, играющей важную роль в обмене веществ и очищении клеток.
Тёмно-коричневый цвет может появляться при рентгеновском облучении и болезни Аддисона — патологическом поражении коры надпочечников.
При чёрном оттенке ногтей следует проверить организм на тромбоз артерий. Такой цвет также может проявляться при диабетической гангрене.
По словам Бородулиной, при осмотре пациентов врачи обращают внимание не только на цвет, но и на прозрачность, форму, поверхность и консистенцию ногтей, а также на плотность их прилегания к коже.
Например, при гипервитаминозах появляется ломкость и тусклость ногтевых пластин. Те же процессы наблюдаются при нарушении рациона и дефиците белка.
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