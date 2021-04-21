Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Ученые получили эффективно убивающее вещество рак

Мария Грибова
3 часа назад
Ученые Университета Пердью в США впервые синтезировали природное соединение — куркузон D — для подавления активности опухолевого белка, делающего многие раковые заболевания трудно излечимыми. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Chemical Society.
Ученые получили эффективно убивающее вещество рак
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ученым известны противораковые свойства куркузонов A, B, C и D, которые в новой работе протестировали на клетках рака груди. Им удалось выяснить, что куркузон D эффективно подавляет активность онкопротеина BRAT1, который восстанавливает ДНК раковых клетках, увеличивая выживаемость злокачественных тканей.
Имеются препараты, которые способны подавлять миграцию опухолевых клеток в другие ткани и органы, однако до сих пор не было известно соединений, ингибирующих BRAT1. А комбинированная терапия препаратами, повреждающими ДНК, в сочетании с куркузоном D еще более эффективна, чем каждое соединение в отдельности.
Исследователи нашли простой и недорогой способ получения куркузонов за 9-12 ступеней химического синтеза в количествах, подходящих для фармацевтического использования.
Новости,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители