Впервые получено эффективно убивающее рак вещество

Оказалось, что куркузон D эффективно подавляет активность онкопротеина BRAT1, который восстанавливает ДНК раковых клетках, увеличивая выживаемость злокачественных тканей. Исследователи давно ищут способы повредить геномы и убить таким образом клетки рака так, чтобы остановить рост опухоли и предотвратить образование метастазов. Имеются препараты, которые способны подавлять миграцию опухолевых клеток в другие ткани и органы, однако до сих пор не было известно соединений, ингибирующих BRAT1. Кроме того, показано, что комбинированная терапия препаратами, повреждающими ДНК, в сочетании с куркузоном D еще более эффективна, чем каждое соединение в отдельности.