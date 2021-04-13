Мануальный терапевт объяснил, в чем причина хруста суставов

Заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин рассказал, стоит ли опасаться хруста в суставах и как от него избавиться. Его слова передает
радио Sputnik.
Люди, которые приступают к занятиям спортом после долгого перерыва, часто замечают, что в суставах возникает хруст. Это связано со свойствами синовиальной жидкости, которая находится в любом здоровом суставе. Чем эта жидкость гуще, тем хруст громче, пояснил Андрей Кабычкин.
"Эта густота связана с низкой и недостаточной физической активностью. Когда человек активно двигается, улучшается кровообращение, синовиальная жидкость активно выделяется в полости сустава для адекватной его смазки. Чем интенсивнее движения и чем их больше, тем больше синовиальной жидкости, тем более она разжижается, и суставы не хрустят", – уточнил мануальный терапевт.
Однако чрезмерно увлекаться упражнениями и тренажерами тоже не нужно, так как это может привести к проблемам в опорно-двигательном аппарате. Допустимый уровень нагрузок поможет определить специалист.
"Лучше обратиться к специалисту, чтобы определить, какие физические нагрузки оптимальны для вас, тогда вся жизнь перестанет быть "хрустящей"", – сказал врач.
У людей бывает хронический хруст. В основном, это касается мелких суставов, например, в области пальцев. Никакой патологии в этом нет. Но если хруст сопровождается болью или если звук возникает в районе сустава нижней челюсти – есть повод обратиться к врачу.
"Есть особые хрусты, например, в височно-нижнечелюстном суставе при различных деформациях этого сустава, связанных с нарушением прикуса, с какими-то стоматологическими операциями. Хруст в нем – это сигнал, что что-то не в порядке. Желательно посетить ортодонта, травматолога-ортопеда, чтобы правильно поставить диагноз и своевременно назначить лечение патологии сустава".