Врач рассказал, при каких симптомах следует обращаться в поликлинику

Как рассказал врач-терапевт Алексей Безымянный, основанием для обращения в поликлинику являются такие симптомы как повышение артериального давления, боли в суставах, снижение работоспособности, чувство усталости и любые другие изменения, сообщает РИА Новости. Ни в коем случае нельзя игнорировать эти симптомы, в случае появления какой-либо из них, следует обратиться к врачу.