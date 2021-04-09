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Врач рассказал, при каких симптомах следует обращаться в поликлинику

runews24.ru
4 часа назад
Как рассказал врач-терапевт Алексей Безымянный, основанием для обращения в поликлинику являются такие симптомы как повышение артериального давления, боли в суставах, снижение работоспособности, чувство усталости и любые другие изменения, сообщает РИА Новости. Ни в коем случае нельзя игнорировать эти симптомы, в случае появления какой-либо из них, следует обратиться к врачу.
Врач рассказал, при каких симптомах следует обращаться в поликлинику
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Также необходимо проконсультироваться со специалистом при любом изменении в привычном образе жизни, например, если человек резко похудел или поправился, стал раздражительным и нервным, перестал высыпаться, изменился внешне, стало больше выпадать волос, появились высыпания на коже, дискомфорт, изжога, болезненные ощущения.
По словам специалиста, в случае возникновения боли в грудной клетке, в животе, остро возникшей головной боли, необходимо вызывать скорую помощь.
Новости,РИА Новости,
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