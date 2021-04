Ученые определили главный фактор долголетия

Результаты многолетнего исследования диких овец в Шотландии показали, что с продолжительностью жизни коррелирует длина теломер, определяемая по большей частью генетикой и наследственностью, а не их сохранность, которая зависит от условий жизни и окружающей среды. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.