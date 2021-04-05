Ученые определили главный фактор долголетия

Результаты многолетнего исследования диких овец в Шотландии показали, что с продолжительностью жизни коррелирует длина теломер, определяемая по большей частью генетикой и наследственностью, а не их сохранность, которая зависит от условий жизни и окружающей среды. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Длина теломер — концевых участков хромосом — считается важным биомаркером здоровья или старения всего организма. Чем они короче, тем выше риск смерти. Однако до сих пор до конца не было ясно, что больше влияет на теломеры — наследственность или внешние факторы.

Ученые из Норвегии, Великобритании и Канады под руководством Даниэля Нусси (Daniel Nussey) из Института биологии Норвежского научно-технологического университета выбрали для своих наблюдений более короткоживущий вид — замкнутую популяцию диких овец соайской породы, обитающих на островах Шотландии. Они проанализировали связь между длиной теломер, их сохранностью и последующей выживаемостью животных в зависимости от самых различных факторов.

Им удалось выяснить, что продолжительность жизни коррелирует с длиной теломер и не коррелирует с их сохранностью, то есть степенью истощения. Первый параметр связан с генетической наследственностью, а второй — с факторами окружающей среды.