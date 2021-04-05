Эксперт по сну посоветовал способ быстрее засыпать

Американский невролог Крис Уинтер, написавший книгу о борьбе с нарушениями сна, дал несколько советов желающим быстрее засыпать и лучше высыпаться. Об этом пишет издание Men’s Health.

Эксперт порекомендовал людям, которых мучает бессонница, понизить температуру в спальне на несколько градусов. По его словам, прохлада помогает уснуть и спать дольше.

«Есть расхожее мнение, что любые проблемы со сном можно исправить, если купить матрас получше, подушку помягче, высокотехнологичную пижаму», — сетует Уинтер. По его словам, в действительности это не так.