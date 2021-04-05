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Эксперт по сну посоветовал способ быстрее засыпать

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад
Американский невролог Крис Уинтер, написавший книгу о борьбе с нарушениями сна, дал несколько советов желающим быстрее засыпать и лучше высыпаться. Об этом пишет издание Men’s Health.
Эксперт порекомендовал людям, которых мучает бессонница, понизить температуру в спальне на несколько градусов. По его словам, прохлада помогает уснуть и спать дольше.
«Есть расхожее мнение, что любые проблемы со сном можно исправить, если купить матрас получше, подушку помягче, высокотехнологичную пижаму», — сетует Уинтер. По его словам, в действительности это не так.
Уинтер упоминает несколько методов улучшения сна: физические упражнения, сокращение употребления алкоголя, медитация. Кроме того, засыпать и пробуждаться следует всегда в одно и то же время. «Наличие постоянного графика сна помогает мозгу понять, когда наступает время спать, — объясняет эксперт.
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