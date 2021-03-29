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Врач перечислил опасные для кишечника продукты

Мария Грибова
29 марта 2021
Врач из Германии Томас Фрилинг рассказал об опасных для кишечника продуктах. Этим он поделился в статье для Focus.
Специалист заявил, что стоит избегать употребления продуктов, содержащих сахар, обжаренные или копченые колбасные изделия, а также «плохие жиры»: маргарин, майонез и сало.
А для поддержания здоровья медик рекомендует придерживаться средиземноморской, преимущественно вегетарианской и богатой клетчаткой диеты.
Для неповрежденной слизистой кишечника медик также посоветовал добавить в рацион бобовые, такие как горох, чечевица, нут, и некоторые овощи, например шпинат или морковь.
Фрилинг также отметил пользу бананов, в которых содержатся вещества, благоприятно влияющие на рост противовоспалительных кишечных бактерий.
Ранее «Рамблер» писало о том для кого опасна плесень на продуктах.
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