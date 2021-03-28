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Психиатр перечислил первые признаки алкоголизма

Мир новостей
4 часа назад
Неадекватное поведение и стирание из памяти событий последнего вечера после употребления спиртного являются верными и главными спутниками алкоголизма. Об это заявил психиатр, нарколог Сергей Нурисламов в эфире телеканала «Звезда».
О наличии алкогольной зависимости свидетельствует и то, что человек опохмеляется. Будущих алкоголиков выдает скорость «принятия на грудь» крепких напитков. Чем быстрее человек пьет, тем более вероятно у него наличие психического заболевания.
По словам нарколога, первая стадия алкоголизма начинается с так называемого опережения круга, когда человек выпивает, не дожидаясь окончания тоста. Следующий тревожный симптом — способностью выпивать больше остальных.
Новости,Видео,ТК "Звезда",
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