Психиатр перечислил первые признаки алкоголизма

Неадекватное поведение и стирание из памяти событий последнего вечера после употребления спиртного являются верными и главными спутниками алкоголизма. Об это заявил психиатр, нарколог Сергей Нурисламов в эфире телеканала «Звезда».

О наличии алкогольной зависимости свидетельствует и то, что человек опохмеляется. Будущих алкоголиков выдает скорость «принятия на грудь» крепких напитков. Чем быстрее человек пьет, тем более вероятно у него наличие психического заболевания.