Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Почта

Диетолог назвала увеличивающий риск развития болезни Альцгеймера продукт

Lenta.ruиещё 3
23 марта 2021
Сало в большом количестве увеличивает риск развития атеросклероза, а следовательно, и болезни Альцгеймера, которая вызывается атеросклерозом. Именно поэтому такой продукт следует употреблять в умеренных количествах, рассказала в эфире радио «Говорит Москва» диетолог Ольга Григорьян.
Специалист также назвала дозировку, в которой стоит есть сало. По ее словам, 30 граммов сала в неделю — это даже полезно. При этом употреблять его нужно без хлеба, лучше с огурцом или завернуть его в лист салата.
«Чтобы заниматься профилактикой атеросклероза, надо увеличить количество растительных масел, ограничить соль, ограничить продукцию высокожировую», — пояснила врач.
Григорьян сравнила сало и бекон. Она отметила, что в беконе мало мяса, а основная его составляющая — сало. Содержащийся там жир в больших количествах приводит к повышению уровня «плохого» холестерина и тяжелых жиров.
Ранее невролог Владимир Парфенов перечислил способы замедлить развитие болезни Альцгеймера. По его словам, нужно слушать музыку и практиковать ароматерапию.
Новости,Радиостанция "Говорит Москва",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители