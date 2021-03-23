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Невролог рассказал, как отличить глазной тик от серьезной болезни

Даня Виттиг
23 марта 2021
Невролог Рустем Гайфутдинов объяснил, с чем можно перепутать глазной тик. Его слова передает телеканал "Звезда".
Невролог рассказал, как отличить глазной тик от серьезной болезни
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Тик помогает организму реагировать на хроническое перенапряжение. Однако причина может крыться в блефароспазме (непроизвольном сокращении круговой мышцы глаза) или лицевом гемиспазме (заболевание нервной системы, при котором у человека непроизвольно сокращаются мышцы лица с одной стороны).
"Нужно различать, это тик или другая история", —пояснил невролог.
В первом случае сокращается часть лицевой мышцы, а при блефароспазме человек будто "подмигивает". При этом тик имеет психологическую природу, а блефароспазм — органическую.
Обычно блефароспазм лечат успокоительными препаратами, но в некоторых случаях врачи прибегают к нейрохирургическому вмешательству.
"Как промежуточный вариант – проводят ботулинотерапию, она временно, на четыре месяца, поможет расслабить мышцу", – отметил медик.
Препараты против тика назначает психотерапевт.
Новости,ТК "Звезда",
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