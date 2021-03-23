Невролог рассказал, как отличить глазной тик от серьезной болезни

Невролог Рустем Гайфутдинов объяснил, с чем можно перепутать глазной тик. Его слова передает телеканал "Звезда".

Тик помогает организму реагировать на хроническое перенапряжение. Однако причина может крыться в блефароспазме (непроизвольном сокращении круговой мышцы глаза) или лицевом гемиспазме (заболевание нервной системы, при котором у человека непроизвольно сокращаются мышцы лица с одной стороны).

"Нужно различать, это тик или другая история", —пояснил невролог.

В первом случае сокращается часть лицевой мышцы, а при блефароспазме человек будто "подмигивает". При этом тик имеет психологическую природу, а блефароспазм — органическую.

Обычно блефароспазм лечат успокоительными препаратами, но в некоторых случаях врачи прибегают к нейрохирургическому вмешательству.

"Как промежуточный вариант – проводят ботулинотерапию, она временно, на четыре месяца, поможет расслабить мышцу", – отметил медик.