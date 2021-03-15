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Кардиологи назвали говорящие о начале инфаркта симптомы

Lenta.ru
21 час назад
Российские кардиологи назвали четыре симптома, которые сигнализируют о начале инфаркта миокарда. Об этом пишет «Пятый канал».
Согласно статистике, в 13 процентах случаев острый инфаркт миокарда заканчивается смертью, поэтому важно знать симптомы заболевания, чтобы вовремя распознать его и получить своевременную медицинскую помощь.
По словам медиков, признаками инфаркта могут быть сильная боль за грудной клеткой в области сердца, которая иногда может отдавать в левую руку или нижнюю челюсть, удушье, головокружение и «страх, перерастающий в панику».
Инфаркт миокарда — одна из самых опасных форм ишемии сердца. Состояние обусловлено относительным либо абсолютным недостатком кровоснабжения определенной части миокарда.
Ранее ученые обнаружили признак, ведущий в будущем к инфаркту миокарда и инсульту. Им оказалось накопление кальция в брюшной аорте. Эксперты изучили 52 исследования в соответствующей области и выяснили, что пациенты с кальцификацией брюшной аорты в два-четыре раза чаще подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Чем больше кальция обнаруживается, тем больше вероятность серьезных осложнений, заключили ученые.
Новости,Инфаркт миокарда,
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