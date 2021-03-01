Неизвестная болезнь убила 14 человек в Конго 

В Демократической республике Конго произошла вспышка неизвестной болезни. Все жертвы заболевания — люди пожилого возраста.

Вспышка болезни, о возбудителе и происхождении которой пока нет достоверных данных, произошла в провинции Кванго на западе страны. Зафиксированы уже 14 смертельных случаев. Первый случай заболевания, по данным властей, был выявлен около месяца назад. Известно, что все умершие на данный момент были пожилыми — в возрасте от 60 до 80 лет.

Местные депутаты обратились к спикеру парламента страны с просьбой принять меры против распространения заболевания. СМИ пока не описывают симптомов болезни, также пока нет предположений о пути передачи инфекции.