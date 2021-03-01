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Врачи рассказали, как избавиться от жира на животе 

News.ru и ещё 1 17 часов назад
Врачи раскрыли секрет избавления от жира на животе
Фото: ТК «Звезда»
Ученые из Гарвардской медицинской школы в Бостоне рассказали, как избавиться от жира на животе. По их словам, из рациона следует исключить один продукт, а также добавить физическую нагрузку.
В исследовании специалистов приняли участие 2,5 тысячи человек. Выяснилось, что сладкая газировка не только мешает избавиться от лишних сантиметров в талии, но и, наоборот, способствует набору лишнего веса.
Врачи заявили, что привычка пить сладкую газированную воду повышает уровень висцерального жира на 10%. Тем, кто решил похудеть, специалисты рекомендуют отказаться даже от сладкого чая. Кроме того, чтобы похудеть, необходимо есть еду, в которой много клетчатки, а также цельнозеровые продукты и полезные жиры.
Одним из лучших союзников в борьбе за идеальную фигуру станут физические упражнения. Для этого нужно подобрать для себя наиболее подходящий вид тренировки и регулярно проводить занятия. Такие занятия должны длиться не менее 30 минут. Если комбинировать правильное питание и физические нагрузки, то результат не заставит себя долго ждать, пишет «Московский Комсомолец».
Ранее NEWS.ru писал, что испанские учёные рассказали, как можно избавиться от лишнего веса всего лишь при помощи чашечки кофе. Выяснилось, что если употреблять этот бодрящий напиток перед тренировкой, то килограммы уходят быстрее.
В исследовании принимали участие люди до 32 лет. Одни перед тренировкой пили кофе, а другие принимали плацебо. После этого учёные сравнивали результаты процессов, которые происходили в организме испытуемых.
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Новости , Московский комсомолец
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