Врачи назвали неочевидный признак рака легких 

Неочевидным симптомом рака легких может быть изменение формы пальцев на руках и ногтей. Об этом пишет издание Express со ссылкой на Фонд Роя Кастла.

Речь идет о гипертрофической легочной остеоартропатии, или так называемом «симптоме барабанных палочек». При этом явлении у пациентов кончики пальцев утолщаются, а ногти приобретают характерную форму часовых стекол.

«Барабанные пальцы» явно не указывают именно на рак, поскольку этот симптом проявляется и при иных болезнях дыхательной, сердечно-сосудистой или пищеварительной систем организма. Однако, в сочетании с иными симптомами, такими как постоянный кашель, кровохаркание и потеря веса, врачи рекомендуют провериться у онколога.