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Мясников: «Мы и едим бездумно, мы не думаем о здоровье» 

Стелла Шмель 14 часов назад
Мясников: «Мы и едим бездумно, мы не думаем о здоровье»
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал причины, по которым мужчины, как правило, живут меньше. Об этом он рассказал в эфире передачи "О самом главном".
Основной причиной он назвал то, что природой заложено мужчине "умереть от саблезубого тигра в пещере", а женщина должна жить дольше, чтобы успеть воспитать потомство.
На жизнь современного мужчины также влияют и бытовые установки. По словам врача, мужчины редко думают о собственном здоровье, питаются чем попало, как правило, имеют пагубные привычки.

"Мы и едим бездумно, мы не думаем о здоровье. Рискуем, курим, алкоголь. Все это сокращает нашу жизнь",

— сказал врач, отметив, что в случае, если женщина будет следить за рационом своего мужчины, это хорошо скажется на его здоровье. Также он посоветовал дамам "любить, холить, лелеять и направлять" мужчин.
Ранее "Рамблер" писал, что эксперты перечислили способы снизить артериальное давление без таблеток.
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Новости , Александр Мясников
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