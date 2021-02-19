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Доктор Мясников развеял популярный миф об опасности кофе 

Lenta.ru 19 февраля 2021
Мясников развеял популярный миф об опасности кофе
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников, более известный как Доктор Мясников, развеял популярный миф об опасности кофе для людей с болезнями сердца. Об этом медик заявил в эфире телеканала «Россия-1», его цитирует РИА Новости.

«Я много раз говорил, и в недавних передачах, и так далее: люди, ну поймите, кофе не вреден для сердечников. Есть работы, которые говорят, что люди, которые пьют кофе в разумных пределах, у них реже инфаркты, у них реже мерцательная аритмия»,

— сказал Мясников, призвав россиян пить кофе, если они его любят.
Врач также отметил, что дневная норма потребления кофе — это две-три чашки в день. При этом людям, страдающим от проблем с печенью, можно выпивать до четырех кружек в день. Мясников подчеркнул, что кофе оказывает терапевтический эффект на этот орган.
По словам медика, благотворно бодрящий напиток влияет и на подагру, и на болезнь Паркинсона, и на остеопороз. При этом растворимый кофе не сказывается на организме пагубно, заключил Мясников.
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Новости , Александр Мясников , РИА Новости
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