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Вирусолог оценил вероятность распространения Эболы в России 

Анна Арсеньева 9 часов назад
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов оценил вероятность распространения вируса Эбола в России. Он прокомментировал вспышку инфекции в Гвинее радиостанции "Говорит Москва".
По мнению специалиста, Эбола вряд ли спровоцирует глобальную пандемию, так как вирус уже давно изучен, и сейчас есть много способов сдерживать инфекцию.

"Маловероятно, что это приведет к масштабному распространению, потому как хорошо знают законы распространения этого заболевания и знают, как быстро локализовать инфекцию",

— сказал Георгий Викулов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Гвинея объявила об эпидемии лихорадки Эбола.
Новости , Видео , Радиостанция "Говорит Москва"
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