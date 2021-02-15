Вирусолог оценил вероятность распространения Эболы в России 

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов оценил вероятность распространения вируса Эбола в России. Он прокомментировал вспышку инфекции в Гвинее радиостанции "Говорит Москва".

По мнению специалиста, Эбола вряд ли спровоцирует глобальную пандемию, так как вирус уже давно изучен, и сейчас есть много способов сдерживать инфекцию.

"Маловероятно, что это приведет к масштабному распространению, потому как хорошо знают законы распространения этого заболевания и знают, как быстро локализовать инфекцию",

— сказал Георгий Викулов.