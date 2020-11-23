В желудке школьницы нашли ком волос в виде валенка

В желудке 12-летней школьницы из Бурятии образовалась «опухоль» из волос в виде валенка. Об этом сообщается в Instagram Детской республиканской клинической больницы.

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Врачи сделали россиянке рентген, после которого извлекли из ее желудка трихобезоар — комок из волос со слизью и содержимым желудка. Его размер составил 15 сантиметров. Медики заявили, что еще не встречали случаев трихобезоара, зашедших так далеко.

В больнице добавили, что перед госпитализацией школьница долгое время страдала от ноющих болей в животе, ее рвало и был снижен аппетит.