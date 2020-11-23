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В желудке российской школьницы образовалась «опухоль» в виде валенка 

Lenta.ru и ещё 2 51 минуту назад
В желудке школьницы нашли ком волос в виде валенка
Фото: globallookpress.com
В желудке 12-летней школьницы из Бурятии образовалась «опухоль» из волос в виде валенка. Об этом сообщается в Instagram Детской республиканской клинической больницы.
@drkb_03
Врачи сделали россиянке рентген, после которого извлекли из ее желудка трихобезоар — комок из волос со слизью и содержимым желудка. Его размер составил 15 сантиметров. Медики заявили, что еще не встречали случаев трихобезоара, зашедших так далеко.
В больнице добавили, что перед госпитализацией школьница долгое время страдала от ноющих болей в животе, ее рвало и был снижен аппетит.
Ранее 72-летней пенсионерке из Томска удалили восьмикилограммовую опухоль, которая мешала ей ходить. Врачи рассказали, что новообразование сдавливало органы брюшной полости. Несмотря на сопутствующие заболевания и ожирение третьей степени, операция прошла успешно.
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