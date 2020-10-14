Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянкам посоветовали не беременеть сразу после коронавируса 

Lenta.ru и ещё 2 4 часа назад
Россиянкам посоветовали не беременеть после ковида
Фото: Lenta.ru
В Минздраве посоветовали россиянкам не беременеть сразу после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом заявил главный внештатный репродуктолог ведомства Олег Аполихин в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Он призвал женщин репродуктивного возраста «принимать меры с точки зрения реабилитации, рекреации после проведенного лечения». Так, по его словам, после выздоровления нужно «воздержаться от зачатия, чтобы восстановиться, и потом уже сделать тест и планировать беременность».
Ранее Аполихин заявил, что коронавирус может спровоцировать у беременных выкидыш. Такой исход беременности возможен на ранних сроках, при нарушении фрагмента хромосомы. В этом случае плод сможет развиваться только до определенного момента, после чего погибнет.
Также Аполихин рассказывал о влиянии коронавируса на мужскую фертильность. По его словам, из-за инфекции отдельные спермии могут склеиться между собой или с другими компонентами семени, а впоследствии — терять возможность к передвижению и оплодотворению яйцеклетки, что, в свою очередь, может отразиться на будущих детях.
Последние новости
Путин снимет часть санкций с Украины Путин снимет часть санкций с Украины Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса Стало известно о санкциях против директора ФСБ из-за Навального Стало известно о санкциях против директора ФСБ из-за Навального
Комментарии
Новости , Минздрав РФ , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо скрывающееся за сухостью во рту заболевание
Названо скрывающееся за сухостью во рту заболевание
Названы болезни, на которые указывают холодные ноги
Названы болезни, на которые указывают холодные ноги
Стало известно, что будет с коронавирусом в холода
Стало известно, что будет с коронавирусом в холода
У русского препарата от COVID-19 нашли побочный эффект
У русского препарата от COVID-19 нашли побочный эффект
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Как защитить легкие от осенних болезней
06:13
Как защитить легкие от осенних болезней
ЗОЖ
Почему возникает межпозвоночная грыжа
06:10
Почему возникает межпозвоночная грыжа
Болезни и лекарства
Как тело предупреждает об инсульте за месяц
09:04
Как тело предупреждает об инсульте за месяц
Болезни и лекарства
Как понять, что у вас начался варикоз
06:06
Как понять, что у вас начался варикоз
Болезни и лекарства
Назван лучший способ профилактики коронавируса
00:30
Назван лучший способ профилактики коронавируса
Коронавирус
Коронавирусный нюанс, о котором часто забывают
00:57
Коронавирусный нюанс, о котором часто забывают
Коронавирус Новости
Каков риск заразиться COVID повторно
00:37
Каков риск заразиться COVID повторно
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение