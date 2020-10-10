Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Всплеск COVID-19: Кремль опять свои ошибки спишет на регионы 

Свободная пресса и ещё 2 7 часов назад
Всплеск COVID-19: Кремль опять свои ошибки спишет на регионы
Фото: Свободная пресса
8 октября в России зафиксирован рекордный прирост заболевших коронавирусом — 12 126 новых случаев. В связи с этим Кремль не исключил возможности принятия «дополнительных решений» по борьбе с пандемией. Об этом 8 октября сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Если ситуация и дальше будет осложняться, количество инфицированных будет расти, конечно, это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений, но каких именно, сейчас я вам не могу сказать», — сказал Песков.
По его словам, меры контроля на въезде в российские регионы вполне допустимы, но речи о перекрытии границ регионов не идет. Пресс-секретарь уточнил, что реакция регионов и федерального штаба будет зависеть от «общей картины заполняемости больниц». Как отметил Песков, сегодня зафиксирован «действительно печальный антирекорд по России, и очевидно, что очень многие пока не считают необходимым заняться обеспечением безопасности собственного здоровья».
Напомним, в последние несколько дней в Москве начали работу два временных госпиталя в Сокольниках и Крылатском. Только во временном госпитале в ледовом дворце «Крылатское» размещены 1347 инфекционных коек и 42 койки интенсивной терапии.
«В настоящий момент наблюдается рост заболевших, в том числе и с тяжелыми формами течения, требующими стационарного лечения, именно поэтому машины скорой помощи, бывает, скапливаются перед приемным отделением больницы», — так главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал фото с вереницей карет скорой помощи, выстроившейся перед учреждением.
Руководство рядов субъектов также признает, что диагностические отделения не справляются с наплывом пациентов, которые ждут проведения компьютерной томографии легких по несколько часов.
При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью каналу «Россия 24», что рост заболеваемости коронавирусом в России — не новая волна, а продолжение эпидемического процесса. По ее словам, новых ограничений можно избежать, если соблюдать предписанные меры профилактики.
Что происходит с COVID-19 в России, куда нас заведут новые ограничительные меры?
— Любые новые ограничительные меры будут во вред, это совершенно точно, — уверен завкафедрой гематологии и гериатрии Института профессионального образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, д.м.н., профессор Павел Воробьев. — Количество умерших от коронавируса небольшое. А если население снова будет обречено на сидение по домам, экономика РФ просядет окончательно и бесповоротно.
На мой взгляд, алармистские настроения мало оправданы, поскольку реального прироста заболевших нет. Есть большое количество людей, у которых выявлен вирус — и что из этого? Что, от этого прямо все стали тяжелыми?!
Сейчас мы уже умеем лечить от COVID-19 на амбулаторном этапе. Есть методы терапии антикоагулянтами, которые препятствуют развитию тяжелого состояния — вот и давайте их применять!
Замечу, мэр Москвы Сергей Собянин разрешил применять антикоагулянты на амбулаторном этапе, и это замечательно. Так давайте применять антикоагулянты всем заболевшим, с первого дня!
«СП»: — Вы с самого начала говорили, что COVID-19, как и любой другой вирус, с течением времени будет становиться менее патогенным, и в конце концов станет обычным сезонным заболеванием, таким же, как любой другой грипп. Насколько упала к настоящему моменту смертность от коронавируса?
— Могу озвучить только собственные выводы. По моим прикидкам, сейчас летальность от коронавируса равна 0,1%. Это сопоставимо с любой вирусной инфекцией, включая грипп. Только это не летальность тех, кто находится в больницах на ИВЛ — это общая летальность, с учетом всех заболевших и инфицированных пациентов.
«СП»: — Если доходит до подключения к ИВЛ, у заболевшего сейчас шансы выкарабкаться больше?
— Меньше, я считаю. ИВЛ оказалась процедурой, которая не помогает людям выжить. По данным главврача Коммунарки Проценко, у него умирало 87% пациентов на ИВЛ. О каких шансах в такой ситуации говорить?!
Но так происходит не везде. Я смотрю показатели по разным больницам — их, конечно, трудно сопоставить по тяжести пациентов. Но вот, скажем, новая инфекционная Воронцовская больница — там лежат 400-500 человек, из которых около 200 находятся на дополнительном насыщении кислородом, и только 2-3 человека на ИВЛ. То есть, на ИВЛ у них на порядок меньше пациентов, чем в Коммунарке. Что, Проценко везут других больных? Очень в этом сомневаюсь.
«СП»: — Вы не раз говорили, что в запале борьбы с коронавирусом допускаются грубые ошибки. Скажем, не нужно, чтобы врачи находились в больницах в защите, которая не дышит. Плюс, в больницах зачастую выключают вентиляцию, чтобы не разносить инфекцию, а также закрывают окна и двери. В итоге те, кто находится в больницах, заражаются внутрибольничными инфекциями. Воздух там буквально пропитан вирусами, и количество смертей среди медицинских работников приближается к 10% — это первое место в мире. Все скученно, загромождено — все ровно наоборот к тому, как надо. Сегодня эти ошибки устранены?
— Нет, не устранены — все то же самое. Должна, я считаю, быть система сортировки — она называется триаж — на этапе поступления больного. Как раз для этого нужны временные госпитали, куда больного привезли, осмотрели, сделали анализы — и в течение нескольких часов приняли решение, что с ним делать дальше.
А сейчас всех тащат в больницы. Хотя половине заболевших больница не нужна — они вполне могут лечиться амбулаторно.
«СП»: — С 21 сентября россияне могут приобрести препараты от коронавируса для лечения на дому. Речь идет о лекарствах с действующим веществом фавипиравир — в аптеке их можно купить под названиями «Арепливир» и «Коронавир». Розничная цена «Арепливира» — от 12 320 рублей, на курс лечения необходимо до трех упаковок лекарства. Это хороший препарат?
— Нет доказательств эффективности этих препаратов. На мой взгляд, тратить деньги на них бессмысленно.
«СП»: — Когда все-таки всплеск заболеваемости в России пойдет на спад, не будут переполнены больницы?
— Больницы, повторюсь, переполнены не из-за того, что много заболело, а из-за того, что всех туда везут. В целом же обстановка с заболеваемостью, насколько я понимаю, и сейчас не критическая.
«СП»: — Как вы думаете, в правительстве пойдут на новые карантинные меры?
— Мы видим, что все спихивается на регионы. Мол, регионы должны принимать решения сами, а верховная власть здесь не при чем. А потом, в случае проблем, Кремль будет говорить, что регионы приняли неправильное решение. В этом смысле, у федеральной власти беспроигрышная позиция.
Свободная пресса: последние новости
Названа опасность бессимптомного течения коронавируса Названа опасность бессимптомного течения коронавируса Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве Защита защитников Защита защитников
Комментарии
Новости , Анна Попова , Дмитрий Песков , Сергей Собянин , Павел Воробьев , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему люди, которые носят маски чаще чистят зубы
Почему люди, которые носят маски чаще чистят зубы
Бессимптомно переболевшие рассказали об ощущениях
Бессимптомно переболевшие рассказали об ощущениях
Проценко рассказал, когда закончится пандемия
Проценко рассказал, когда закончится пандемия
Названы новые симптомы коронавируса
Названы новые симптомы коронавируса
Новости партнеров
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Как мы ежедневно гробим свою поджелудочную
08:10
Как мы ежедневно гробим свою поджелудочную
Болезни и лекарства
Почему начинает выпирать косточка на стопе
06:10
Почему начинает выпирать косточка на стопе
Болезни и лекарства ЗОЖ
Почему вредно спать на правом боку
02:54
Почему вредно спать на правом боку
ЗОЖ
Что будет с телом, если заняться скандинавской ходьбой
08:47
Что будет с телом, если заняться скандинавской ходьбой
ЗОЖ
Раскрыта опасность чеснока
07:18
Раскрыта опасность чеснока
ЗОЖ
Стало известно, что будет с коронавирусом в холода
00:57
Стало известно, что будет с коронавирусом в холода
Коронавирус
7 причин, почему у вас мерзнут руки
06:47
7 причин, почему у вас мерзнут руки
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение