Всплеск COVID-19: Кремль опять свои ошибки спишет на регионы 

8 октября в России зафиксирован рекордный прирост заболевших коронавирусом — 12 126 новых случаев. В связи с этим Кремль не исключил возможности принятия «дополнительных решений» по борьбе с пандемией. Об этом 8 октября сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

«Если ситуация и дальше будет осложняться, количество инфицированных будет расти, конечно, это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений, но каких именно, сейчас я вам не могу сказать», — сказал Песков.

По его словам, меры контроля на въезде в российские регионы вполне допустимы, но речи о перекрытии границ регионов не идет. Пресс-секретарь уточнил, что реакция регионов и федерального штаба будет зависеть от «общей картины заполняемости больниц». Как отметил Песков, сегодня зафиксирован «действительно печальный антирекорд по России, и очевидно, что очень многие пока не считают необходимым заняться обеспечением безопасности собственного здоровья».

Напомним, в последние несколько дней в Москве начали работу два временных госпиталя в Сокольниках и Крылатском. Только во временном госпитале в ледовом дворце «Крылатское» размещены 1347 инфекционных коек и 42 койки интенсивной терапии.

«В настоящий момент наблюдается рост заболевших, в том числе и с тяжелыми формами течения, требующими стационарного лечения, именно поэтому машины скорой помощи, бывает, скапливаются перед приемным отделением больницы», — так главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал фото с вереницей карет скорой помощи, выстроившейся перед учреждением.

Руководство рядов субъектов также признает, что диагностические отделения не справляются с наплывом пациентов, которые ждут проведения компьютерной томографии легких по несколько часов.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью каналу «Россия 24», что рост заболеваемости коронавирусом в России — не новая волна, а продолжение эпидемического процесса. По ее словам, новых ограничений можно избежать, если соблюдать предписанные меры профилактики.

Что происходит с COVID-19 в России, куда нас заведут новые ограничительные меры?

— Любые новые ограничительные меры будут во вред, это совершенно точно, — уверен завкафедрой гематологии и гериатрии Института профессионального образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, д.м.н., профессор Павел Воробьев . — Количество умерших от коронавируса небольшое. А если население снова будет обречено на сидение по домам, экономика РФ просядет окончательно и бесповоротно.

На мой взгляд, алармистские настроения мало оправданы, поскольку реального прироста заболевших нет. Есть большое количество людей, у которых выявлен вирус — и что из этого? Что, от этого прямо все стали тяжелыми?!

Сейчас мы уже умеем лечить от COVID-19 на амбулаторном этапе. Есть методы терапии антикоагулянтами, которые препятствуют развитию тяжелого состояния — вот и давайте их применять!

Замечу, мэр Москвы Сергей Собянин разрешил применять антикоагулянты на амбулаторном этапе, и это замечательно. Так давайте применять антикоагулянты всем заболевшим, с первого дня!

«СП»: — Вы с самого начала говорили, что COVID-19, как и любой другой вирус, с течением времени будет становиться менее патогенным, и в конце концов станет обычным сезонным заболеванием, таким же, как любой другой грипп. Насколько упала к настоящему моменту смертность от коронавируса?

— Могу озвучить только собственные выводы. По моим прикидкам, сейчас летальность от коронавируса равна 0,1%. Это сопоставимо с любой вирусной инфекцией, включая грипп. Только это не летальность тех, кто находится в больницах на ИВЛ — это общая летальность, с учетом всех заболевших и инфицированных пациентов.

«СП»: — Если доходит до подключения к ИВЛ, у заболевшего сейчас шансы выкарабкаться больше?

— Меньше, я считаю. ИВЛ оказалась процедурой, которая не помогает людям выжить. По данным главврача Коммунарки Проценко, у него умирало 87% пациентов на ИВЛ. О каких шансах в такой ситуации говорить?!

Но так происходит не везде. Я смотрю показатели по разным больницам — их, конечно, трудно сопоставить по тяжести пациентов. Но вот, скажем, новая инфекционная Воронцовская больница — там лежат 400-500 человек, из которых около 200 находятся на дополнительном насыщении кислородом, и только 2-3 человека на ИВЛ. То есть, на ИВЛ у них на порядок меньше пациентов, чем в Коммунарке. Что, Проценко везут других больных? Очень в этом сомневаюсь.

«СП»: — Вы не раз говорили, что в запале борьбы с коронавирусом допускаются грубые ошибки. Скажем, не нужно, чтобы врачи находились в больницах в защите, которая не дышит. Плюс, в больницах зачастую выключают вентиляцию, чтобы не разносить инфекцию, а также закрывают окна и двери. В итоге те, кто находится в больницах, заражаются внутрибольничными инфекциями. Воздух там буквально пропитан вирусами, и количество смертей среди медицинских работников приближается к 10% — это первое место в мире. Все скученно, загромождено — все ровно наоборот к тому, как надо. Сегодня эти ошибки устранены?

— Нет, не устранены — все то же самое. Должна, я считаю, быть система сортировки — она называется триаж — на этапе поступления больного. Как раз для этого нужны временные госпитали, куда больного привезли, осмотрели, сделали анализы — и в течение нескольких часов приняли решение, что с ним делать дальше.

А сейчас всех тащат в больницы. Хотя половине заболевших больница не нужна — они вполне могут лечиться амбулаторно.

«СП»: — С 21 сентября россияне могут приобрести препараты от коронавируса для лечения на дому. Речь идет о лекарствах с действующим веществом фавипиравир — в аптеке их можно купить под названиями «Арепливир» и «Коронавир». Розничная цена «Арепливира» — от 12 320 рублей, на курс лечения необходимо до трех упаковок лекарства. Это хороший препарат?

— Нет доказательств эффективности этих препаратов. На мой взгляд, тратить деньги на них бессмысленно.

«СП»: — Когда все-таки всплеск заболеваемости в России пойдет на спад, не будут переполнены больницы?

— Больницы, повторюсь, переполнены не из-за того, что много заболело, а из-за того, что всех туда везут. В целом же обстановка с заболеваемостью, насколько я понимаю, и сейчас не критическая.

«СП»: — Как вы думаете, в правительстве пойдут на новые карантинные меры?

— Мы видим, что все спихивается на регионы. Мол, регионы должны принимать решения сами, а верховная власть здесь не при чем. А потом, в случае проблем, Кремль будет говорить, что регионы приняли неправильное решение. В этом смысле, у федеральной власти беспроигрышная позиция.