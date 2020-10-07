Апелляционный суд в Тринидаде и Тобаго потребовал от стоматолога удалить иглу, семь лет назад застрявшую в челюсти мальчика. Об этом сообщает издание News Day.

В 2013 году хирург-стоматолог проводил трехлетнему ребенку операцию. Через два дня матери мальчика позвонили из стоматологической клиники и сообщили, что не могут найти использовавшуюся в ходе операции иглу. Сотрудники клиники предположили, что пациент мог проглотить ее во время операции.

Рентген показал, что игла находится в челюсти мальчика. Сначала врачи не рекомендовали удаление, но в 2016 году была проведена неудачная попытка извлечь инородный предмет. Еще одна попытка обошлась родителям ребенка в 25 тысяч долларов Тринидада и Тобаго (287,5 тысячи рублей) и тоже не увенчалась успехом, и к настоящему моменту ребенок семь лет проходил с иглой в челюсти.

Мать мальчика, которому сейчас десять лет, подала в суд на клинику. В июле 2020 года судья Робин Мохаммед (Robin Mohammed) отклонил все ее требования и счел, что у заявителя нет реалистичной перспективы успешно истребовать компенсацию. Мать мальчика подала апелляцию.

В ходе слушаний в понедельник, 5 октября, адвокат стоматолога Грегори Пантин (Gregory Pantin) признал, что судья первой инстанции мог частично удовлетворить иск.

Председатель апелляционного суда Шармэн Пембертон (Charmaine Pemberton) и апелляционный судья Пракаш Мусаи (Prakash Moosai) постановили, что рассмотрение вопроса о компенсации будет возможно только после того, как игла будет извлечена из челюсти ребенка. «У вас ребенок с иглой в челюсти. Вас не волнует, что это необходимо решить? Сделайте это», — подчеркнула Пембертон.