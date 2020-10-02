Малышева назвала снижающие риск рака груди продукты 

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислила продукты, снижающие риск рака груди. В этот список она включила персики, капусту и помидоры. Выпуск опубликован на YouTube.

Соведущий Малышевой врач Дмитрий Шубин подчеркнул, что рак груди занимает первое место в мире по смертности. Он отметил, что сегодня существует множество средств лечения и диагностики онкологии, однако британские исследования показали, что некоторые продукты могут помочь в профилактике рака молочной железы.

По его словам, в персике содержится вещество под название кверцитин, обладающее противоопухолевым эффектом. Капуста содержит сульфорафан, подавляющий рост опухолевых клеток, а помидоры — лейкопин, препятствующий развитию рака груди. «Капуста — 100 граммов в день, персик — 300, помидор — 100. В целом ничтожно мало», — заключила Малышева

Ранее один из ведущих программы «Жить здорово!» доктор Герман Гандельман пожаловался на то, что уже несколько месяцев не может вернуться в Россию из-за ограничений в связи с распространением коронавируса. Специалист отметил, что в России последний раз был восемь месяцев назад.