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Малышева назвала снижающие риск рака груди продукты 

Lenta.ru 33 минуты назад
Малышева назвала снижающие риск рака груди продукты
Фото: Lenta.ru
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислила продукты, снижающие риск рака груди. В этот список она включила персики, капусту и помидоры. Выпуск опубликован на YouTube.
Соведущий Малышевой врач Дмитрий Шубин подчеркнул, что рак груди занимает первое место в мире по смертности. Он отметил, что сегодня существует множество средств лечения и диагностики онкологии, однако британские исследования показали, что некоторые продукты могут помочь в профилактике рака молочной железы.
По его словам, в персике содержится вещество под название кверцитин, обладающее противоопухолевым эффектом. Капуста содержит сульфорафан, подавляющий рост опухолевых клеток, а помидоры — лейкопин, препятствующий развитию рака груди. «Капуста — 100 граммов в день, персик — 300, помидор — 100. В целом ничтожно мало», — заключила Малышева
Ранее один из ведущих программы «Жить здорово!» доктор Герман Гандельман пожаловался на то, что уже несколько месяцев не может вернуться в Россию из-за ограничений в связи с распространением коронавируса. Специалист отметил, что в России последний раз был восемь месяцев назад.
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Новости , Елена Малышева , Дмитрий Шубин
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