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Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве 

Мослента и ещё 66 2 часа назад
Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве
Фото: Мослента
В Москве за последние сутки выявили 2418 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 295 019. Обновленная статистика опубликована в четверг, 1 октября, на сайте стопкоронавирус.рф.
В столице за все время вылечился 249 861 пациент, из этого числа 1211 — выздоровевшие только за прошедшие сутки. Умерли с начала эпидемии 5254 человека, также известно о 24 скончавшихся за последние сутки.
В Московской области зарегистрировано 230 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии — 73 832. За все время выздоровели больше 56 тысяч человек, также зафиксировано 1344 летальных исхода.
В России за все время пандемии выявили более миллиона человек с подтвержденным диагнозом — 1 185 231. За последние сутки число зараженных увеличилось на 8945.
Ранее стало известно, что с начала введения масочного режима (с мая 2020 года) по 29 сентября в общественных местах — крупных торговых центрах и магазинах торговых сетей, театрах, спортивных площадках — была проведена 1151 проверка. 150 учреждений-нарушителей закрыли, выписано штрафов на сумму около 22 миллионов рублей.
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