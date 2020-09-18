Родился здоровый ребенок с двумя головами

Новорожденный с двумя головами родился в Мьянме . Об этом в четверг сообщило министерство информации страны, сопроводив публикацию двумя фотографиями сиамских близнецов.

По информации ведомства, 29-летняя Санда Мьин родила мальчика в больнице одного из районов Нейпьидо . После рождения ребенок был доставлен в специализированное педиатрическое медицинское учреждение столицы. Других данных министерство не приводит.

Это не первый случай появления в Мьянме сиамских близнецов. В 2001 году в Мандалае родились Мо Ма Ма Аунг и Мо Па Па Аунг, соединенные друг с другом в области бедра, но были успешно разделены хирургической операцией в августе 2002 года. В 2009 в штате Шан на свет появился мальчик со сросшимися головами и одним сердцем. С медицинской точки зрения этот случай называется дицефалией монозиготных сиамских родов, что является редкостью.

Сиамские близнецы — это однояйцевые близнецы, которые не полностью разделились в эмбриональном периоде развития и имеют общие части тела или внутренние органы. Вероятность рождения сиамских близнецов составляет примерно один случай на 200 тыс. родов. Около половины сиамских близнецов рождаются мертвыми.