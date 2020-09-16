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Корчевников откровенно высказался о своем недуге 

РИА Новости и ещё 7 7 часов назад
Корчевников откровенно высказался о своем недуге
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Телеведущий Борис Корчевников высказался в эфире телеканала «Россия 1» о своей болезни.
В 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. Некоторое время назад СМИ сообщили, что его состояние ухудшилось. Так, присутствующие на съемках одной из программ зрители рассказали, что у телеведущего возникли сложности в работе из-за проблем со слухом. При этом концертный директор Корчевникова Табриз Шахиди опроверг сообщения о возникших у артиста проблемах со здоровьем.
В эфире программы, которую ведет Корчевников, гостья передачи, телеведущая и продюсер Кира Прошутинская, которая смогла победить онкологию, затронула тему болезней.
Корчевников, отвечая на вопрос Прошутинской о том, что думал во время лечения от недуга, признался, что чувствовал тогда бессилие. " (Было. — прим ред.) понимание того, что ты очень слаб на самом деле, и только кажешься себе сильным", — рассказал телеведущий.
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Новости , Кира Прошутинская , Борис Корчевников , Табриз Шахиди , РИА Новости
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