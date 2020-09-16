Корчевников откровенно высказался о своем недуге 

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Телеведущий Борис Корчевников высказался в эфире телеканала «Россия 1» о своей болезни.

В 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. Некоторое время назад СМИ сообщили, что его состояние ухудшилось. Так, присутствующие на съемках одной из программ зрители рассказали, что у телеведущего возникли сложности в работе из-за проблем со слухом. При этом концертный директор Корчевникова Табриз Шахиди опроверг сообщения о возникших у артиста проблемах со здоровьем.

В эфире программы, которую ведет Корчевников, гостья передачи, телеведущая и продюсер Кира Прошутинская , которая смогла победить онкологию, затронула тему болезней.

Корчевников, отвечая на вопрос Прошутинской о том, что думал во время лечения от недуга, признался, что чувствовал тогда бессилие. " (Было. — прим ред.) понимание того, что ты очень слаб на самом деле, и только кажешься себе сильным", — рассказал телеведущий.