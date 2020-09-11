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Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса 

Lenta.ru 7 часов назад
Мясников призвал радоваться росту случаев COVID
Фото: Lenta.ru
Россиянам стоит радоваться, что число случаев коронавируса в стране растет, потому что чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее образуется стадный популяционный иммунитет. Об этом заявил глава информационного центра по ситуации с коронавирусом, врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с изданием «Подъем».
Мясников призвал помнить, что число положительных тестов будет только расти, так как коронавирус никуда не уйдет. При этом данные о тяжести состояния больных, смертности и пациентах в реанимации позволят определить степень опасности коронавируса, добавил доктор. «Все остальное — это просто цифры от лукавого», — заключил глава инфоцентра.
По его мнению, бессимптомно коронавирус протекал более чем у 20 миллионов жителей России. В связи с этим Мясников предположил, что формирование коллективного иммунитета произойдет только через 2-3 года.
4 сентября стало известно, что суточное число новых случаев коронавируса снова превысило 5 тысяч — было выявлено 5110 заражений. По данным на 11 сентября за сутки в России заразились 5504 человека.
10 сентября сообщалось, что в десятке российских регионов произошли вспышки коронавируса. Врачи предположили, что это может указывать на предпосылки для второй волны инфекции.
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Новости , Александр Мясников
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