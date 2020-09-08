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Врачам могут дать право лечить россиян без их согласия 

Deita.ru 4 часа назад
Врачи смогут лечить россиян без их согласия
Фото: Deita.ru
Российские врачи смогут оказывать медицинскую помощь без добровольного согласия пациентов. Соответствующий законопроект депутатов и сенаторов уже поддержали в комиссии правительства России, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
Инициатива парламентариев подразумевает внесение поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Отмечается, что в случае её принятия, медики смогут своевременно оказывать медицинскую помощь гражданам даже за пределами больниц.
Изменения в первую очередь должны коснутся бригад скорой помощи. Новелла предполагает, что отныне старший медработник сможет самостоятельно принимать решение о медицинском вмешательстве, если пациент не может изъявить на это свою волю. Тем не менее у пациентов и их представителей останется право на отказ, который можно будет оформить в письменном виде.
Сейчас все пациенты должны давать своё согласие на любые виды медицинского вмешательства, даже при опросе или осмотре медработника.
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Новости , Правительство РФ , РИА "Дейта" , ИТАР-ТАСС
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