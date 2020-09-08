Врачи смогут лечить россиян без их согласия

Российские врачи смогут оказывать медицинскую помощь без добровольного согласия пациентов. Соответствующий законопроект депутатов и сенаторов уже поддержали в комиссии правительства России , сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Инициатива парламентариев подразумевает внесение поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Отмечается, что в случае её принятия, медики смогут своевременно оказывать медицинскую помощь гражданам даже за пределами больниц.

Изменения в первую очередь должны коснутся бригад скорой помощи. Новелла предполагает, что отныне старший медработник сможет самостоятельно принимать решение о медицинском вмешательстве, если пациент не может изъявить на это свою волю. Тем не менее у пациентов и их представителей останется право на отказ, который можно будет оформить в письменном виде.

Сейчас все пациенты должны давать своё согласие на любые виды медицинского вмешательства, даже при опросе или осмотре медработника.