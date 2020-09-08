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Назван фактор преждевременной смерти мужчин 

Lenta.ru и ещё 6 15 часов назад
Назван фактор преждевременной смерти мужчин
Фото: Globallookpress.com
Ученые назвали низкие уровни витамина D в крови возможным фактором серьезных заболеваний у мужчин в будущем. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
В исследовании приняли участие 1970 мужчин в возрасте 40-79 лет. Специалисты сравнили уровни метаболитов витамина D с текущими показателями здоровья с учетом возраста, индекса массы тела, курения и оценки самочувствия. Оказалось, что уровень метаболитов связан с риском преждевременной смерти, однако только по свободному 25-гидроксивитамину D можно с большой вероятностью предсказать будущие проблемы со здоровьем.
По словам ученых, полученные данные подтверждают, что дефицит витамина D отрицательно влияет на общее состояние здоровья и может служить предиктором более высокого риска смерти. Однако причинно-следственные связи и лежащие в их основе механизмы остаются неопределенными.
Дефицит витамина D распространен в Европе, особенно у пожилых людей. Это было связано с более высоким риском развития многих заболеваний, связанных со старением, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак и остеопороз.
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