Ученые нашли витамин, борющийся с раком 

Как передает корреспондент The Moscow Post, оказалось, что это форма витамина В1 — кокарбоксилаза.

Исследование проводилось на клетках в лабораторных условиях. Она оказывает негативное влияние на раковые клетки, не трогая здоровье человека. Кокарбоксилаза широко используется в медицине при диабете, почечной недостаточности и тд.

Теперь нужны клинические испытания на форму препарата.

Напомним, что хирург Ренат Хайров заявил о повышенном риске заболеть раком легких у некурящих. Все потому что они часто дышат сигаретным дымом. Организм начинает хуже справляться с разрушением раковых клеток из-за пониженного иммунитета.