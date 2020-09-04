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Ученые нашли витамин, борющийся с раком 

The Moscow Post 7 часов назад
Ученые нашли витамин, борющийся с раком
Фото: The Moscow Post
Ученые Московского государственного университета имени Ломоносова раскрыли, какой витамин может помочь в борьбе с раком легких.
Как передает корреспондент The Moscow Post, оказалось, что это форма витамина В1 — кокарбоксилаза.
Исследование проводилось на клетках в лабораторных условиях. Она оказывает негативное влияние на раковые клетки, не трогая здоровье человека. Кокарбоксилаза широко используется в медицине при диабете, почечной недостаточности и тд.
Теперь нужны клинические испытания на форму препарата.
Напомним, что хирург Ренат Хайров заявил о повышенном риске заболеть раком легких у некурящих. Все потому что они часто дышат сигаретным дымом. Организм начинает хуже справляться с разрушением раковых клеток из-за пониженного иммунитета.
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