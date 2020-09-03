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Врачи завели сердце через полчаса после остановки 

Елена Красовская 1 час назад
Ролик рассказывает об уникальной операции, которую провели московские врачи. Медики спасли юного пациента, у которого почти полчаса не билось сердце. Обычно на восстановление сердечного ритма даётся не более 15 минут. Считается, что после в организме происходят необратимые изменения и возвращение пациента к жизни невозможно. Сердце подростка не билось 25 минут, но врачи всё-таки не бросили его и сумели вернуть ему здоровье.
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