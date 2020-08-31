Огромная змея заползла в рот спящей россиянке 

Об этом сообщает «Пятый канал».

Женщина спала, сидя под деревом во дворе дома. В это время огромная змея заползла к ней в открытый рот. Отмечается, что рептилию пришлось доставать медикам. Они провели операцию под наркозом и вытащили змею длиной более метра. Медсестра достала змею с помощью специальной трубки, после чего бросила ее в таз.

Ранее в августе медики достали из мозга 23-летнего китайца живого червя длиной почти в 13 сантиметров. Паразит жил в голове мужчины 17 лет, из-за чего он страдал онемением конечностей.