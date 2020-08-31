Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Огромная змея заползла в рот спящей россиянке 

Lenta.ru 2 часа назад
Огромная змея заползла в рот спящей россиянке
Фото: Lenta.ru
Об этом сообщает «Пятый канал».
Женщина спала, сидя под деревом во дворе дома. В это время огромная змея заползла к ней в открытый рот. Отмечается, что рептилию пришлось доставать медикам. Они провели операцию под наркозом и вытащили змею длиной более метра. Медсестра достала змею с помощью специальной трубки, после чего бросила ее в таз.
Ранее в августе медики достали из мозга 23-летнего китайца живого червя длиной почти в 13 сантиметров. Паразит жил в голове мужчины 17 лет, из-за чего он страдал онемением конечностей.
Видео дня. Первые признаки диабета, которые часто не замечают
Последние новости
В Индонезии нашли самый заразный штамм коронавируса В Индонезии нашли самый заразный штамм коронавируса В Кремле прокомментировали «пропущенный» звонок Путина Трампу В Кремле прокомментировали «пропущенный» звонок Путина Трампу Между Индией и Китаем снова начались вооруженные столкновения Между Индией и Китаем снова начались вооруженные столкновения
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
О чем говорит пониженная температура тела
О чем говорит пониженная температура тела
Ученые узнали, где в квартире проще подхватить COVID
Ученые узнали, где в квартире проще подхватить COVID
Врач назвал «главного врага» рака
Врач назвал «главного врага» рака
Как избежать смерти от сердечной недостаточности
Как избежать смерти от сердечной недостаточности
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Названы 9 причин отечности коленей
03:21
Названы 9 причин отечности коленей
Болезни и лекарства
Врач рассказал о повторном заражении COVID
04:15
Врач рассказал о повторном заражении COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
В Москве ищут желающих сделать прививку от COVID
00:48
В Москве ищут желающих сделать прививку от COVID
Коронавирус ЗОЖ
Огромная змея заползла в рот спящей россиянке
00:22
Огромная змея заползла в рот спящей россиянке
Новости
Первые признаки диабета, которые часто не замечают
02:48
Первые признаки диабета, которые часто не замечают
Болезни и лекарства ЗОЖ
В НИИ Склифосовского удалили гигантскую опухоль
09:07
В НИИ Склифосовского удалили гигантскую опухоль
ЗОЖ Болезни и лекарства
Назван витамин, подавляющий рост раковых клеток
07:55
Назван витамин, подавляющий рост раковых клеток
ЗОЖ Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение