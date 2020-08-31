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Минздрав рекомендует родителям проинформировать детей о коронавирусе перед школой 

ТАСС и ещё 10 3 часа назад
Минздрав рекомендует родителям проинформировать детей о коронавирусе перед школой
Фото: RT на русском
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Риск заражения коронавирусной инфекцией сохраняется, поэтому родители перед началом учебного года должны рассказать детям об опасности вируса и важности соблюдения мер его профилактики. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.
"Во-первых, необходимо доступно и наглядно довести ребенку информацию об опасности коронавируса и важности соблюдения мер профилактики. Во вторых, важно на собственном примере демонстрировать приверженность профилактическим мерам (ношение маски и перчаток, тщательное мытье рук, минимизация физических контактов и посещения мест массового скопления людей, соблюдение социального дистанцирования)", — говорится в сообщении.
В Минздраве отмечают, что крайне важно контролировать соблюдение ребенком мер личной гигиены: мытье рук и использование антисептиков. Кроме того, родители должны знать симптомы коронавирусной инфекции для того, чтобы, в случае необходимости, постоянно находиться в контакте с лечащим врачом.
В министерстве также добавили, что с началом учебного года обостряются «школьно-обусловленные» расстройства, например, заболевания глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы. Риски возникновения этих заболеваний связаны с процессом обучения — гиподинамией, нерациональным питанием, чрезмерными зрительными нагрузками, зависимостью от электронных гаджетов.
Поэтому для их профилактики следует делать зарядку, гимнастику для глаз, сократить использование электронных устройств, а также снизить количество фаст-фуда, полуфабрикатов и ограничить потребление сладостей. «Приверженность здоровому образу жизни ребенку желательно прививать с раннего детства», — подчеркнули в Минздраве.
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Новости , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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