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Стали известны сроки действия российской вакцины от коронавируса 

Общественная служба новостей 1 час назад
Названы сроки действия российской вакцины от ковид
Фото: gamaleya.org
Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса будет защищать в течение минимум двух лет.
Специалист заметил, что защитные свойства вакцины будут действовать не в течение короткого срока — полгода-год — а не менее двух лет.

«Мы предполагаем, гарантируем по аналогии с другими вакцинами, созданными на этой платформе, что время действия этой вакцины, ее защитные свойства будут продолжаться не в течение короткого срока, полгода-год, а минимум в течение двух лет»,

— заметил Гинцбург в эфире программы «60 минут» телеканала «Россия 1».
Также глава Центра Гамалеи заметил, что при введении первого компонента вакцины позволит выработать антитела против COVID-19, а второго — умножит число антител.

«Через четыре, пять, шесть, десять, 12 месяцев, через год, (клетки) должны — при том, что количество первичных антител будет уменьшаться, — при встрече с вирусом очень быстро и эффективно наработать в течение одного-трёх дней необходимое количество протективных антител»,

— заверил Гинцбург.
Напомним, что 11 августа было объявлено о создании первой в России вакцины от коронавирусной инфекции.
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Новости , Александр Гинцбург
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