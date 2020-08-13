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Обнаружен новый способ лечить рак 

Lenta.ru 28 минут назад
Обнаружен новый способ лечить рак
Фото: Lenta.ru
Ученые Университета Пердью в США обнаружили новый сигнальный путь, который играет роль в развитии рака поджелудочной железы, печени, почек, легких и многих других органов. Блокировка активности фосфатаз, из которых состоит каскад сигналов, может помочь остановить прогрессирование опухолей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Сигнальный путь содержит проонкогенную фосфатазу PRL2, которая подавляет PTEN, другую фосфатазу, оказывающую противоопухолевую активность. Таким образом, PRL2 может быть мишенью для препаратов, лечащих рак. Это более эффективный подход, чем ингибирование PI3K-AKT, которое может обернуться побочными эффектами.
Киназы присоединяют фосфатные группы к белкам, а фосфатазы их удаляют, и оба типа фермента могут изменять белки таким образом, что клетки становятся злокачественными. PRL2 удаляет фосфат из аминокислоты тирозина в PTEN, делая последний подверженным деградации. Когда PRL2 был заблокирован в ходе экспериментов с мышами с предрасположенностью к раку и дефицитом PTEN, прогрессирование рака затормозилось.
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