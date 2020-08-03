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Шум в ушах может говорить о смертельных заболеваниях 

Слово и Дело 3 часа назад
Стало известно, чем опасен шум в ушах
Фото: Слово и Дело
Врач-эндокринолог и диетолог Михаил Заботин в комментарии для «Слово и Дело» рассказал, почему нельзя оставлять без внимания этот симптом и как бороться с этим заболеванием.

Что такое тиннитус?

Врачи придумали для шума в ушах свое определение — тиннитус. Он характеризуется как ощущение звука в ушах без его очевидного источника, которое длится более пяти минут и не следует сразу после воздействия интенсивного шума.

О чем свидетельствуют тиннитус?

Эндокринолог Михаил Заботин отмечает, что сам по себе шум в ушах не является симптомом какой-то конкретной болезни, однако специалисты прослеживают связь с некоторыми возрастными заболеваниями.
«Например, атеросклероз сосудов, дислипидемия (повышение фракций "плохого" холестерина), сахарный диабет, гипертоническая болезнь, повышенная масса тела и метаболический синдром; он может быть последствием шейного остеохондроза, черепно-мозговой травмы, баротравмы, опухоли шеи и головного мозга, хронических заболеваний ЛОР-органов и зубов», — рассказывает специалист.

Кому следует задуматься об этом заболевании

Согласно статистике, подобный симптом чаще всего встречается у старшей возрастной группы — от 10 до 20% людей старше 55 лет жалуются на шум в ушах. Кроме того, в группу риска попадают люди, которые употребляют антибиотики, препараты химиотерапии — и даже аспирин может давать такой побочный эффект.
Также шум в ушах возникает у людей, которые подвержены постоянному стрессу или ипохондрическому состоянию. Тиннитус может возникать и как временное явление — после сильных напряжений, включая шумовые нагрузки.

Лечение тиннитуса

Сложность заболевания заключается в том, что шум практически всегда является субъективным, даже самый высокопрофессиональный врач, использующий самую современную аппаратуру, не может услышать этот шум. Более того, как такового лечения заболевания не существует.
Специалисты в большинстве своем связывают шум в ушах с повышенной тревожностью, поэтому рекомендуют различные расслабляющие методы лечения.

«Скажем, лекарственная терапия, психотерапия, электросон, другие физиотерапевтические методы лечения, иглоукалывание способны в какой-то мере снизить повышенную тревожность», — сообщает доктор.

В особых случаях врачи могут прибегнуть к инструментальному (УЗИ брахиоцефальных сосудов, МРТ головного мозга, электроэнцефалографии) и лабораторному обследованию. В большинстве случаев врачи обнаруживают атеросклероз сосудов и дислипидемию. При этом такие заболевания можно предсказать еще в раннем детстве на основе генетического тестирования.

Профилактика заболевания

Для профилактики тиннитуса врач-диетолог Михаил Заботин рекомендует с ранних лет вести здоровый образ жизни и поддерживать нормальную массу тела, питаться здоровой пищей, с ограничением простых углеводов и насыщенных жиров, а также иметь регулярную и адекватную возрасту и состоянию здоровья физическую нагрузку.

«Не лишним будет также высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха, сохранять позитивный настрой, и минимум раз в год проходить диспансеризацию и лабораторный контроль», — заключил доктор.

Если вы впервые обнаружили непонятно откуда взявшийся шум в ушах, то это еще не приговор. Однако, если симптомы имеют свойство повторяться — то это прямое указание к действию, что пора обратиться к врачу.
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