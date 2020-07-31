Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Минздраве Подмосковья назвали топ-5 опасных растений региона 

Газета.Ru 5 часов назад
В Минздраве Подмосковья назвали топ-5 опасных растений региона
Фото: Газета.Ru
В Минздраве Московской области назвали пять самых опасных растений региона. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По словам главного внештатного педиатра Подмосковья Нисо Одинаевой, в число таких растений входят борщевик, волчье лыко, ландыш, белена и болиголов пятнистый.
"Зачастую дети пробуют жизнь на вкус в прямом смысле слова", — сказала Одинаева, отметив, что вышеперечисленными растениями легко отравиться. В частности, обычные ландыши способны остановить сердце.
Симптомами отравления являются бледность, тошнота, рвота, боли в животе, головные боли, головокружение и слабость. А в тяжелых случаях появляются аритмия, потеря ориентации и спутанность сознания, рассказала педиатр.
При наличии данных симптомов она посоветовала промыть желудок и незамедлительно обратиться к врачу.
Видео дня. Как быстро справиться с зудом от укуса комара
Газета.Ru: последние новости
Специалист назвал первые симптомы развития рака Специалист назвал первые симптомы развития рака Вьетнам закрывает внутреннее сообщение с Данангом из-за вспышки COVID-19 Вьетнам закрывает внутреннее сообщение с Данангом из-за вспышки COVID-19 Римский институт им. Спалланцани начал испытания вакцины от COVID на людях Римский институт им. Спалланцани начал испытания вакцины от COVID на людях
Новости , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Составлена карта распространения коронавируса
Составлена карта распространения коронавируса
Как распознать ревматоидный артрит
Как распознать ревматоидный артрит
Составлена карта распространения коронавируса
Составлена карта распространения коронавируса
Новый метод лечения рака внедрили в России
Новый метод лечения рака внедрили в России
Видео
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Что будет с вакциной от COVID, если вирус мутирует
13:05
Что будет с вакциной от COVID, если вирус мутирует
Коронавирус ЗОЖ
Какие прививки надо делать туристам
00:29
Какие прививки надо делать туристам
ЗОЖ
Как быстро справиться с зудом от укуса комара
02:56
Как быстро справиться с зудом от укуса комара
Народная медицина
В ВОЗ рассказали о второй волне коронавируса
00:51
В ВОЗ рассказали о второй волне коронавируса
Коронавирус
Онколог рассказал, как защититься от меланомы
12:03
Онколог рассказал, как защититься от меланомы
ЗОЖ
В Китае снова разбушевался коронавирус
00:17
В Китае снова разбушевался коронавирус
Коронавирус
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение