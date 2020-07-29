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Телеведущий заразился коронавирусом и раскрыл свой главный страх 

Lenta.ru 3 часа назад
Телеведущий заразился коронавирусом и раскрыл свой главный страх
Фото: Lenta.ru
Телеведущий американского канала News4Jax Вик Миколуччи (Vic Micolucci) заразился коронавирусом и рассказал о болезни. Он признался, что никогда в жизни не чувствовал себя так плохо, и раскрыл свой главный страх — заразить кого-то из близких. История ведущего опубликована на сайте телеканала.
«Жар, боль в теле, постоянная усталость, затрудненное дыхание, кашель. Проблемы с желудком и бессонные ночи», — описал свои симптомы Миколуччи. Он добавил, что заболевание прошло не в тяжелой форме, хотя он и чувствовал себя так плохо, как никогда в жизни. «Вирус на всех влияет по-разному. Состояние здоровья может быстро ухудшиться. Нет четкой даты того, когда вы почувствуете какие-то симптомы или начнете выздоравливать», — отметил ведущий.
Миколуччи рассказал, что отказался от госпитализации, чтобы не занимать у врачей и медсестер то время, которое они могли бы потратить на помощь более тяжелым больным.
Ведущий добавил, что самым страшным в болезни для него стало не ужасное самочувствие, а страх, что он мог случайно заразить кого-то из членов семьи, друзей или коллег. «Прямо перед тем, как я заболел, я виделся с родителями. Теперь это мой самый большой страх. Я постоянно требую, чтобы они проверяли, нет ли у них симптомов коронавируса. Моя тревога нарастает. Не могу представить, что будет, если они заболеют, а я буду причиной», — поделился Миколуччи.
Ранее блогер Илья Варламов рассказал, что переболел коронавирусом. Он раскрыл подробности лечения, а также перечислил нетипичные симптомы инфекции, с которыми столкнулся лично. По его словам, никто из близких, даже жена, с которой они спали на одной кровати, не заразился.
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Новости , Илья Варламов
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