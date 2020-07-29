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Женщина попала духами в глаз и спасла себе жизнь 

Lenta.ru 5 часов назад
Женщина попала духами в глаз и спасла себе жизнь
Фото: Lenta.ru
Жительница английского города Саттон-Колдфилд случайно попала духами себе в глаз и на время лишилась зрения. Как сообщает издание Daily Mail, она обратилась к врачу, что помогло своевременно обнаружить онкологическое заболевание.
У Кэрол Плэер (Carol Player) диагностировали меланому глаза. Это очень агрессивная раковая опухоль, 70 процентов пациентов, страдающих от этого заболевания, умирают. Однако своевременная диагностика спасла жизнь британке.
На следующий день после того, как Плэер поставили диагноз, ее глаз удалили. Доктора осмотрели ее и заявили, что она полностью излечилась от рака.
Однако спустя пять лет у британки обнаружили онкологическое заболевание печени. Ей должны были провести терапию новым лекарством бесплатно, однако из-за пандемии новой коронавирусной инфекции финансировать лечение отказались. Теперь Плэер и ее семья собирают деньги самостоятельно.
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