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Ученые предупредили о волне новой болезни из-за коронавируса 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Коронавирус может оставить на сердце человека необратимые структурные изменения, схожие с последствиями сердечного приступа. Об этом предупредили немецкие ученые, сообщает Daily Mail.
В ходе исследования стало известно, что признаки поражения на сердце были замечены у 76 из 100 пациентов, излечившихся от коронавируса. Кроме того, 75 процентов участников исследования имели высокий уровень белка тропонина в крови, что обычно является показателем перенесенного сердечного приступа.
Второе исследование, проведенное в Германии, показало, что коронавирус поразил сердца больше половины пациентов, умерших от COVID-19.
Ученые пока не знают, насколько последствия коронавируса увеличивают риск сердечного приступа, инсульта или других сердечно-сосудистых заболеваний у людей. Однако исследования помогают объяснить, почему после выздоровления пациенты долгое время не могут избавиться от слабости в теле.
Авторы работы также считают, что врачам необходимо наблюдать за состоянием пациентов с коронавирусом даже после их излечения. По их мнению, если результаты дальнейших исследований будут аналогичными, то существует вероятность, что пандемия коронавируса может спровоцировать волну сердечных заболеваний.
В конце апреля ученые Вестминстерского университета в Великобритании раскрыли, каким образом коронавирус способен поражать сердце у людей без сердечно-сосудистых заболеваний. По их словам, при тяжелом течении COVID-19 может возникнуть миокардит — обширное воспаление сердечной мышцы (миокарда).
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