Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объяснен рост числа больных диабетом в России 

Lenta.ru и ещё 3 8 часов назад
Объяснен рост числа больных диабетом в России
Фото: Lenta.ru
Рост числа пациентов с диабетом связан, во-первых, с улучшением качества тестирования, а во-вторых, с увеличением возрастного населения в России. Об этом в беседе с RT рассказал старший научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ Илья Барсуков.

«Конечно, люди проходят и диспансеризацию, и какие-то индивидуальные чекапы — выявляемость диабета стала лучше, за последние десять лет однозначно»,

— подчеркнул он. Больше всего больных диабетом фиксируется в южных регионах. По словам эксперта, именно в теплые города предпочитают переезжать люди среднего и старшего поколений.
По данным Минздрава, в 2019 году диагноз «сахарный диабет» был впервые поставлен 410,5 тысячи россиянам. За 2010 год таких пациентов было выявлено 323,9 тысячи. Таким образом, заболеваемость выросла на 27 процентов.
Ранее сообщалось, что диабет повышает риск летального исхода при коронавирусе в 12 раз. Профессор медицины Калифорнийского университета Пракаш Дидванья напомнил, что одним из самых серьезных осложнений диабета считается снижение иммунных защитных функций организма.
Видео дня. Зачем принимать горячий душ в жару
Последние новости
В мире зафиксировали вспышку нового агрессивного и опасного вируса В мире зафиксировали вспышку нового агрессивного и опасного вируса В Москве предотвратили массовый расстрел В Москве предотвратили массовый расстрел Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Комментарии
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найден итальянский остров, где не болеют COVID-19
Найден итальянский остров, где не болеют COVID-19
«Самое страшное — стоны пациентов из реанимации»
«Самое страшное — стоны пациентов из реанимации»
Пандемия COVID-19 ускорилась
Пандемия COVID-19 ускорилась
Пандемия коронавируса ускорилась
Пандемия коронавируса ускорилась
Видео
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Как быстро проверить здоровье с помощью йода
02:21
Как быстро проверить здоровье с помощью йода
ЗОЖ
Как будет проходить вакцинация от COVID
00:51
Как будет проходить вакцинация от COVID
Коронавирус ЗОЖ
Что защитит от COVID: очки или контактные линзы
06:02
Что защитит от COVID: очки или контактные линзы
Коронавирус
Как быстро избавиться от торчащего живота
02:45
Как быстро избавиться от торчащего живота
ЗОЖ
Как обуздать гормоны, чтобы похудеть
02:32
Как обуздать гормоны, чтобы похудеть
ЗОЖ
Выяснено, сколько россиян готовы привиться от COVID
01:53
Выяснено, сколько россиян готовы привиться от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение