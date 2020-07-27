Объяснен рост числа больных диабетом в России 

Рост числа пациентов с диабетом связан, во-первых, с улучшением качества тестирования, а во-вторых, с увеличением возрастного населения в России. Об этом в беседе с RT рассказал старший научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ Илья Барсуков.

«Конечно, люди проходят и диспансеризацию, и какие-то индивидуальные чекапы — выявляемость диабета стала лучше, за последние десять лет однозначно»,

— подчеркнул он. Больше всего больных диабетом фиксируется в южных регионах. По словам эксперта, именно в теплые города предпочитают переезжать люди среднего и старшего поколений.

По данным Минздрава, в 2019 году диагноз «сахарный диабет» был впервые поставлен 410,5 тысячи россиянам. За 2010 год таких пациентов было выявлено 323,9 тысячи. Таким образом, заболеваемость выросла на 27 процентов.

Ранее сообщалось, что диабет повышает риск летального исхода при коронавирусе в 12 раз. Профессор медицины Калифорнийского университета Пракаш Дидванья напомнил, что одним из самых серьезных осложнений диабета считается снижение иммунных защитных функций организма.