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В мире зафиксировали вспышку нового агрессивного и опасного вируса 

Lenta.ru и ещё 36 2 часа назад
Зафиксирована вспышка нового агрессивного вируса
Фото: Lenta.ru
Вспышка коронавирусной инфекции, зафиксированная во вьетнамском городе Дананге и ближайших провинциях, вызвана новым типом коронавируса — он агрессивнее и опаснее ранее известных. Об этом сообщается на информационном портале правительства Вьетнама.
В настоящий момент известно о четырех случаях заражения новым типом вируса — двое пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По данным исследований, вирус стремительно размножается и быстрее вызывает переход к тяжелому состоянию.
Эксперты называют два пути появления вируса: въезд в страну нелегальных мигрантов, либо мутация вируса в одной из больниц Дананга.
Во Вьетнаме, по последним данным проекта Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано 420 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире общее число заразившихся к утру 27 июля превысило 16,2 миллиона. Пандемия охватила 188 стран.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
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