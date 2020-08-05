Болгарские читатели: Маск вернул интерес к космосу. Но первыми были русские 

В воскресенье космический корабль Илона Маска приводнился в Мексиканском заливе — так завершился первый частный космический полет. Болгарские читатели сравнивают американские и российские космические заслуги — кажется, никакого реального прорыва Маск не совершил, но Роскосмосу, считают они, явно пора переходить на новый уровень…

Комментарии читателей

Дневник: Историческое приземление — SpaceX вернула астронавтов из первого частного космического полета

Tie_interceptor

Помимо чисто технологического… и финансового успеха Space X, их большая заслуга перед человечеством заключается в том, что они вернули интерес и мечты молодых людей со всего мира к освоению космоса.

Deepblue

Рогозин скачет на батуте от радости.

Pirvt

Когда-то это было из области фантастики…

Norman Granz

Да после такой роскоши никто даже не сунется в эту душегубку Роскосмос, где всех складывали валетом и под носом были пятки коллеги.

Otrqdnik

Действительно, это большой успех, что они вернулись живыми. Поздравляю! Маск наверняка сжег 50-60 манекенов перед этим. Это огромный пиар для чего-то настолько обычного, чем люди уже больше 40 лет занимаются, скоро мы увидим заголовок «Большой успех американской космонавтики! Впервые в космосе человек с золотой двухдолларовой монетой в кармане!» или шокирующее «Огромный шаг для всего человечества, первый случай человека с диареей в космосе, мы захватываем космические бактерии! Образцы будут внесены в конституцию!»

Realist

После этого полета «Союз» стал похож на капсулу не для людей, а для хомячков!

Putinxujlo

Какая чудесная новость. Вчера Путин сократил финансирование Роскосмоса на 2021-20231 на 1 миллиард долларов.

Anonim440

Ничего исторического, слетать в космос — все равно, что съездить в Перник (город в Болгарии — прим. ред.)…

Alexander97

К комментарию anonim440: В Перник — опаснее!

Klimentm

Российская космонавтика войдет в историю со своим огромнейшим вкладом — обнулением товарища Путина! Героиня Валя Терешкова оставит след, как метеор в небе!

Limbize

Меня удивляет, чего это болгарский дурень так радуется чему-то, что касается американской экономики? Насколько я знаю, российских инвестиций и туристов больше, чем американских. Ну и с чего это успех американской экономики должен меня радовать, раз я болгарин? Dir.bg: Астронавты НАСА успешно приводнились на капсуле Space X Это вопрос приоритетов. Американцы пишут историю в космосе на благо человеческой цивилизации, а русские устраивают государственный переворот в Болгарии на благо Путина и российского варварства.

Да ничего не пишут эти американцы. Люди давно уже путешествуют на космических кораблях. И первыми были русские.

МАЙОРА

Очередной удар по русским вундеркиндам и алкоголику Рогозину с его батутом!

Българан

Это революционное событие! Американцы его придумали, китайцы его украдут, улучшат, оптимизируют, и через 5 лет одни китайские ракеты будут развозить американских космонавтов по космосу! Вот так и работает рыночная экономика!

Светла

Даже болгарин летал на космическом корабле. Русском! Целых 40 лет назад… И вернулся жив и здоров. Чем так хвалятся американцы?

Честито!

Да уж давно пора было. Почти 9 лет без американского пилотируемого корабля на МКС — это позор. Но глупая демократия делает такую ерунду и на Востоке, и на Западе. Давайте вспомним, как СССР — ведущая страна в овладении космосом — уступила первое место США во второй половине 60-х. А спустя 45 лет у США не оказалось пилотируемого корабля. Теперь Россия снова в роли догоняющего.

Изтрит

Для тех, кто не понял — посадка не прошла гладко. Жизнь космонавтов была под серьезной угрозой. Гидразин — ядовитое и легковоспламеняющееся вещество. Этот инцидент показал серьезные инженерные недостатки «Дракона». Возможно, следующий полет случится еще нескоро…

Legendary Troll

Читая все это, я еще раз убеждаюсь, что большой процент людей все еще в темных веках Средневековья. Они слепо верят в какую-то «религию» и поклоняются мошенникам как божествам. Вот на что похоже это слепое восхищение Маском и США! А фактически после угроз расследования и судебного разбирательства со стороны Конгресса США Маск и НАСА все-таки «смогли» отвезти людей на МКС на 2 месяца (чего не было бы без России). Если раньше это было рутинное дело, теперь за это бьют себя в грудь и кричат о «больших успехах».

Без США этого тоже не было бы. Нужны были усилия и ресурсы и США, и России, и еще нескольких стран. Эх, этих американских и русских троллей никогда не поймешь, они всегда мыслят в категориях «или-или». А все происходит благодаря совместным усилиям. Хорошо, что никто не спрашивает у троллей совета о том, что и как делать в космосе.

Браво

Все помнят слова русского интеллигента, посмеявшегося над Маском, когда тот сказал, что отправит людей в космос. Теперь этот человек уже не смеется над Маском и даже похвалил его. А по-моему, это достижение просто доказывает превосходство частной компании перед государственной монополией. При всей своей силе, опыте и бесконечных деньгах Россия больше не может делать то, что смогли частники — американцы, фактически с нуля за 10 лет. Браво.

Запознат

Эта капсула — абсолютная копия русской! А американцы еще говорят, что не крадут технологии!

Давайте посмотрим, копия какой же русской капсулы? «Союза»? Да, действительно, немного похоже на сервисный модуль. Но русские традиционно летают на капсулах совершенно другой формы — посмотри в интернете. Если нужно искать какие-то аналогии, здесь скорее сходство с командным модулем «Аполлона». И это нормально — пользоваться тем, что было ноу-хау больше 50 лет назад. Россия отстает в космических технологиях. Лет на 30 как минимум — все оборудование еще советских времен. Но не 1990 года, а старше. Копировать такое старье — анахронизм, если не сказать идиотизм.

AK 47 Можно только поздравить людей, что они выжили, используя ненадежные ковбойские технологии и ракеты Space X и Маска. Да! Это чистое везение. Дай Бог, чтобы подольше везло людям, летающим на ковчегах Маска, но смотря на его успеваемость… вряд ли. Хотя кто знает, фараон Маск обещал, что его супер-пупер-корабли будут возить до любого уголка Земли на реактивной тяге, но, увидев, насколько ненадежен его батут, он решил приземлить его самым примитивным, но верным способом — на воду.

Коммунисты, вы непобедимы, но все-таки признайте, что частная инициатива необходима.