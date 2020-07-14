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Врач рассказала о смертельной опасности заусенцев 

ТК «Звезда» и ещё 1 2 часа назад
Врач рассказала о смертельной опасности заусенцев
Фото: Pixabay
При сильной боли в области заусенца, отечности и нагноении следует экстренно обратиться к врачу.
Обычный заусенец на пальце может требовать врачебной помощи, а порой становится причиной опасного для жизни состояния. Об этом рассказала дерматовенеролог и кандидат медицинских наук Анжелика Шмакова.
По ее словам, заусенцы ни в коем случае не следует обкусывать, так как от этого может образоваться ранка большего размера с рваными краями, что может привести к осложнениям. Кроме того, в кожный покров могут попасть болезнетворные бактерии и грибки из ротовой полости.
Если организм ослаблен и у человека есть хронические заболевания, особенно обменного характера (как сахарный диабет), то заусенец вполне способен стать «входными воротами» на пути инфекции, уточнила Шмакова. Также это касается людей, у которых плохо заживают ранки или имеется склонность к различным повреждениям.
При сильной боли в области заусенца, красном или багровом цвете кожного покрова в некотором отдалении от места повреждения, отеке, чувстве пульсации и образовании подкожного гноя следует немедленно обратиться к врачу.
«В тяжелых случаях возможно нагноение всего пальца или даже нескольких пальцев: анатомические особенности строения кисти руки при попадании инфекции в глубокие структуры способствуют быстрому распространению гноя. При массированном попадании гноя в кровь может развиться сепсис, это угрожающее жизни состояние», — пояснила специалист в интервью aif.ru.
Ранее врач-онколог рассказал об опасности родинок. Он отметил, что есть определенные виды кожных образований, за которыми следует внимательно следить, чтобы не пропустить момент обращения за медицинской помощью.
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