Россиян предупредили о новых смертельных вирусах из Китая 

Главврач столичной больницы №71, телеведущий Александр Мясников предупредил, что из Китая могут прийти еще более страшные вирусы, чем COVID-19 и бубонная чума. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».

В частности, Мясников призвал опасаться поступающих сообщений из Китая о новом свином гриппе. По его словам, вспышка этого заболевания тоже может привести к пандемии «с миллионом смертей». Врач обратил внимание, что лекарств и вакцины от гриппа нет и, в отличие от коронавируса, от него умирают дети и молодые.

Кроме того, Мясников предупредил об угрозе птичьего гриппа, поскольку смертность от него составляет 35-45 процентов. «Потому что грипп — не коронавирус. Коронавирус тлеет, а грипп — взрыв. А потом считаем убитых», — пояснил он.

Доктор напомнил, что несколько лет назад птичий грипп был выявлен в Подмосковье, когда было уничтожено большое количество птицеферм, а также умерло много кошек, которых кормили куриным мясом.

Врач выразил мнение, что пандемия коронавируса — учения, показавшие, что «мы вообще беззащитны, ничего не можем, ничего не умеем». Мясников также усомнился в том, что ношение масок способно остановить эпидемию.

Ранее Александр Мясников рассказал россиянам об опасности грибов, которые впитывают в себя вредные вещества из почвы. По его словам, грибы «считают лесным мясом и верят в их полезность зря». Он рассказал, что в грибах совсем мало белков — три процента. Кроме того, они плохо усваиваются из-за высокого содержания хитина, который не переваривается.

В Китае 7 июля вслед за официальным подтверждением распространения в стране бубонной чумы сообщили о выявлении случая заболевания лихорадкой денге.

В начале июля вспышка бубонной чумы была зафиксирована в граничащей с Россией Западной Монголии. Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что во вспышке бубонной чумы в Китае и Монголии для России нет ничего страшного, так как восточные страны привыкли к возникновению очагов чумы и там существуют специальные службы, которые на протяжении многих лет не дают болезни распространяться.