Оценена опасность вспышки чумы в КНР и Монголии для РФ

Восточные страны привыкли к возникновению очагов чумы, и там существуют специальные службы, которые на протяжении многих лет не дают болезни распространяться. Таким образом специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов оценил опасность вспышки бубонной умы в Китае и Монголии для России, передает «Говорит Москва».

По его словам, в этом ничего страшного нет. Эксперт считает, что сейчас в очаге заражения «всех провакцинируют, и там будет истинный карантин».

«Там реальный карантин — войска и все прочее, потому что это особо опасная инфекция — первая группа опасности», — пояснил Жемчугов.

Ранее в Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Повышенный уровень угрозы сохранится в автономном районе Внутренняя Монголия, так как у пациента, попавшего в больницу города Баян-Нур, подтвердили заболевание.

В начале июля вспышка бубонной чумы была зафиксирована в граничащей с Россией Западной Монголии. В больницу доставили 27-летнего мужчину и женщину (возраст не уточняется). Последняя находилась в критическом состоянии. После заболевания с ней прямо контактировали 60 человек и косвенно — 400. Известно, что причиной заражения послужило то, что оба жителя Монголии употребили в пищу сырое мясо сурка.

Чума — это бактериальная болезнь, которая в первую очередь поражает диких грызунов. Она распространяется от одного животного к другому через блох. Люди, укушенные зараженной блохой, обычно заболевают бубонной формой чумы. По данным Всемирной организации здравоохранения, эта болезнь может убить взрослого менее чем за 24 часа, если вовремя не начать лечение.