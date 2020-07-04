Мужчине пришили отрезанный сутки назад половой орган

Британские хирурги из Университетской больницы Бирмингема пришили половой член мужчине с шизофренией, который отрезал его себе во время психоза. Операция прошла спустя сутки. Хотя это не первая операция по пришиванию члена, до сих пор никому не удавалось сделать это спустя столь долгое время после его отсечения. О своем опыте врачи рассказали в статье в журнале BMJ Case Reports.

Реплантация пениса, или его пришивание обратно после каких-либо травм — довольно редкая операция, в медицинской литературе описано всего около сотни случаев. Это сложная процедура, к которой необходимо привлекать урологов и пластических хирургов, и чем раньше начнется операция, тем выше шансы на успех.

Более 20 лет назад врачам удалось пришить член четырехлетнему мальчику спустя 18 часов после потери органа. До сих пор это был самый большой промежуток времени, по истечении которого операция оказалась успешной. Однако теперь хирурги побили этот рекорд.

34-летний мужчина с параноидной шизофренией пытался покончить с собой во время приступа психоза. В числе прочих ранений он отрезал себе член. Спустя 15 часов он оказался в больнице, где врачи реанимировали его на протяжении восьми часов. Стабилизировав состояние мужчины, они занялись его членом.

Чтобы восстановить кровообращение между пенисом и телом, врачам пришлось пересадить часть вены из руки пациента. Ранее такие операции проводились без попыток полностью восстановить сосуды и нервы, что приводило к осложнениям — рубцам в уретре, потере чувствительности и т. п. На этот раз врачи сделали все возможное, чтобы соединить большинство рассеченных нервов и кровеносных сосудов.

Спустя шесть недель у пациента не наблюдалось проблем с уретрой, к члену вернулась чувствительность. Мужчина даже смог добиться полной эрекции.

Единственным осложнением стал некроз, который часто встречается при подобных операциях. С ним удалось справиться с помощью пересадки кожи.

«Успех этого случая должен подтолкнуть хирургов к попыткам реплантации пениса, даже при длительной ишемии, в связи с возможным успехом и потенциальными физическими и психосоциальными последствиями потери органов для пациента», — пишут авторы работы.

Хотя достижения микрохирургии сейчас таковы, что многим пациентам после операций на гениталиях удается в полном объеме вернуть их функции, есть еще много проблем, которые не связаны непосредственно с операциями, отмечают врачи.

Так, важную роль играет последующий уход и лечение психических заболеваний.

Подавляющее большинство увечий, которые люди наносят своим половым органам — это ампутации пениса.

И нередко это связано с психозами на фоне шизофрении. Специалисты подчеркивают, что необходимо долговременное наблюдение за людьми после таких операций — не только чтобы оценить, насколько успешно прижился орган, но и чтобы выявить, не склонны ли они нанести себе травму повторно.

Они рекомендуют применять междисциплинарный подход, с привлечением не только урологов и пластических хирургов, но и психиатров и эндокринологов. Лучше всего сразу направлять пациентов, нанесших себе увечья, в специализированные центры или же делать это после операции, считают врачи.

Ранее американские хирурги впервые пересадили мужчине пенис вместе с мошонкой. Пациент пострадал в 2010 году на войне, лишившись гениталий.

«Эта травма будто закрыла мне дорогу к отношениям. Я словно остался одиноким на всю оставшуюся жизнь. Мне было тяжело даже смотреть на себя как на мужчину», — вспоминал он.

Врачи пересадили пациенту половой член, мошонку без яичек и часть брюшной стенки погибшего донора. Хирурги соединили между собой сотни крошечных кровеносных сосудов, нервы, восстановили уретру. Трансплантат весил более двух кг. Операция продлилась 14 часов, в ней были задействованы 11 специалистов.

На сегодняшний день у мужчины практически нормальная эрекция, он может достигать оргазма, мочиться, чувствительность кожи на пересаженном участке достаточно высокая.

Яички хирурги не пересаживали, установив вместо них протезы, так что пациенту приходится делать инъекции тестостерона. Кроме того, теперь он бесплоден, но это его не печалит.